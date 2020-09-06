Zabıta ekipleri, Cumartesi akşamları kurulan ikinci el pazarının koronavirüs sebebiyle kurulmasına izin vermedi. İtiraz eden pazarcılar, yolu kapatıp eylem yaptı.

İstanbul Beyoğlu'nda, Cumartesi akşamları Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin zabıta ekipleri müsaade etmedi.

Karara karşı çıkan pazarcılar, Irmak Caddesi'nde toplanarak yolu kapatıp eylem yaptı.

Eylem yapan yaklaşık yüz kişilik grubu dağıtmak için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Ekiplerin ikazlarının ardından grup yolu trafiğe açarak pazarın kurulduğu sokakta slogan attı.

Slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Bazı eylemcilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlendi.

Beyoğlu'nda yolu kapatan pazarcılar eylem yaptı VİDEO











