Bilecik'te yolcu, uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine yakalandı

İHA
Bilecik'te şehirlerarası arası yolculuk yapan bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.
Ekipler, İstanbul'dan Antalya'nın Alanya ilçesine seyir halindeki otobüsün Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde mola vermesi esnada şahsı yakaladı.
SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR
Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 10,91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Çok sayıda değişik suçlardan suç kayıtları bulunan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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