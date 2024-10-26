Bilecik'te yolcu, uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine yakalandı
İHA

Bilecik'te şehirlerarası arası yolculuk yapan bir yolcunun uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler, İstanbul'dan Antalya'nın Alanya ilçesine seyir halindeki otobüsün Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde mola vermesi esnada şahsı yakaladı.

SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 10,91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çok sayıda değişik suçlardan suç kayıtları bulunan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor