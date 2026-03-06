Bilecik'teki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Bilecik'te kuyumcu dükkanının soyulduğu anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına kapıyı balyozla kırarak giren şüpheliler çaldıkları ziynet eşyalarını da alarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşmıştı.
Kuyumcunun yalnızca 30 saniyede soyulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Kayıtlarda yüzleri kapalı şüphelilerin kuyumcu dükkanının yanına otomobille yanaştıkları, daha sonra açılan kepengin arkasındaki cam kapıyı balyozla kırdıkları görülüyor.
Zanlılar içerideki ziynet eşyalarının bir kısmını çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille uzaklaşıyor.
Öte yandan, yapılan çalışmalarda olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi