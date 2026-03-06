Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Siirt'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

KÖY MUHTARI TARAFINDAN VURULDU, HAYATINI KAYBETTİ

Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti.

Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı.