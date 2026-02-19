BİM’e koltuk-halı yıkama makinesi geliyor: BİM 20 Şubat Aktüel

BİM, bu hafta Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kampanyasını duyurdu. Elektronikten küçük ev aletlerine, züccaciyeden oyuncak grubuna kadar geniş bir ürün yelpazesi avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Özellikle yüksek segment 65 inç QLED Google TV modelleri ve dikey şarjlı süpürgeler, haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Ramazan sebebiyle mutfak alışverişine hız veren tüketiciler için saklama kapları, servis setleri ve çeşitli düzenleyici ürünler de kampanya listesinde öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra profesyonel mutfak ekipmanları ve çocuklara yönelik uzaktan kumandalı araçlar gibi farklı kategorilerdeki ürünler de sınırlı stoklarla satışa sunulacak.

İşte BİM 20 Şubat aktüel katalog: