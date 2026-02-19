Emeklilere uyarı: İkramiye başvurusu için son tarih...

Ramazan ayı geldi, emekliler için ikramiye bekleyişi başladı.

Her bayram öncesi ödenen emekli ikramiyeleri için 2026 tutarı henüz belirlenmedi.

Ancak, önemli bir hatırlatma geldi.

Emeklilik başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlara uyarı yapıldı.

SON BAŞVURU TARİHİ

İkramiyeden yararlanabilmek için başvuruların en geç 28 Şubat tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Yetkililer, süreyi kaçıranların bayram öncesi yapılacak ödemeden faydalanamayabileceğine dikkat çekti.