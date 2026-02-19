Sakarya’nın yükseklerine kar geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşüş gösterdi.

Soğuk havanın etkisi özellikle yüksek rakımlı bölgelerde hissedilirken, yağışlar kar şeklinde görüldü.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası başta olmak üzere Çiğdem Yaylası ile Göksu, Kurtuluş, Dikmen Yeniyayla, Güney ve Aksu mahalleleri gece saatlerinde yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı sonrası bölge kartpostallık manzaralara sahne olurken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.