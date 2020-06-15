Bingöl Valisi Ekinci: Devletimiz yaraları sarıyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaşanan deprem sonrası devletin tüm kademeleriyle hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraştığını belirtti.

Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde, 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 2'si korucu 18 vatandaşın yaralandığı açıklanmıştı.

BİNGÖL VALİSİ, YARALILAR VE YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Karlıova Devlet Hastanesine giden Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaralıları ziyaret ettikten sonra bahçede bekleyen yakınlarıyla görüştü.

Vali Ekinci, buradaki konuşmasında yaraların sarılması için çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, ihtiyaç duyulan yerlere çadırların bu gece kurulacağını söyledi.

TÜRK KIZILAYI, SICAK YEMEK VE GIDA YARDIMI YAPACAK

Türk Kızılayının sıcak yemek dağıtacağını ve gıda yardımında bulunacağını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Devletimizin tüm kademeleri hassas bir şekilde yaraları sarmakla uğraşıyor. Hiç endişeniz olmasın. Bugün çadırları da kuracağız Allah izin verirse. Kızılay da aynı zamanda yemek ve gıda yardımında bulunacak. Onun dışında da vatandaşımızın ne tür ihtiyacı olursa hepsini karşılayacağız. Rabb'im beterinden korusun."