Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.48'de Bingöl'de 4.1 şiddetinde deprem yaşandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Bingöl merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptanan bölgede deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 11.48'de meydana geldiği açıklanan depremin şiddeti 4.1 olarak tespit edildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

BOĞAZİÇİ MERKEZ ÜSSÜNÜ ÇUKURCA OLARAK BELİRLEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.