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- Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem
Bingöl Karlıova'da, saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2020 - 17:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
Öte yandan, saat 17.34'te 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.