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    Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

    Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

    Bingöl Karlıova'da, saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 17:35
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    Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

    ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

    Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

    Öte yandan, saat 17.34'te 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

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