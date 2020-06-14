Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem

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Bingöl Karlıova'da, saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan, saat 17.34'te 4.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.