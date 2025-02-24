İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde, 69 yaşındaki KOAH hastası Kadir Çiftçi, solunum yetmezliği nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Ailesi, durumu fark ettikten sonra hemen 112 Acil Servis'i arayarak yardım talep etti.

YOL KAPALI OLDUĞU İÇİN HELİKOPTER İSTENDİ

İhbar üzerine, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolu açmak için hızlıca harekete geçti. Ancak, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolun açılmasının uzun süreceği anlaşıldı. Bunun üzerine, sağlık ekipleri Çiftçi'yi en hızlı şekilde hastaneye ulaştırmak için ambulans helikopter talep etti.

AMBULANS HELİKOPTER, HASTAYI ERZURUM'A GÖTÜRDÜ

Erzurum'dan gönderilen ambulans helikopter, zorlu hava koşullarına rağmen Taşlıçay köyüne ulaşarak, Çiftçi'yi alıp Erzurum'a sevk etti. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Kadir Çiftçi, tedavi altına alındı.

Ambulans helikopterin zamanında müdahalesi sayesinde, yaşanan zorlu koşullara rağmen Çiftçi'nin hayati tehlikesi atlatıldı. Bu operasyon, sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasının ve acil durumlara yönelik hızlı tepki verme yeteneğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.