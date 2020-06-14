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Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden sonra enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşlar o anları anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'deki depremin paniğini yaşayan vatandaşlar VİDEO



"ÇOCUĞU GÖRÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Kaynarpınar köyünde evi çöken Müzeyyen Yıldız, o anları anlatarak "Bahçedeydim çocuklar içerideydi, bebek içeride yatıyordu, deprem oldu, gelin çağırdı evimiz yıkıldı. Çocuk evin altında kalmıştı, yaralıydı. Köyde evler yıkılmış çocuğu görünce kendimi kaybettim" dedi.

Müşterilerle ilgilenirken deprem meydana geldiğini belirten bir iş yeri çalışanı ise depremle birlikte kendilerini dışarı attıklarını aktardı.