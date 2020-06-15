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Karlıova'da gerçekleşen 5.6’lık ikinci büyük deprem anları, iş yerleri kameralarına yansıdı.

Bingöl'de, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün ise 5.6 büyülüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Devam eden artçılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, yaşanan ikinci depremin ardından kısa süreli panik yaşadı.

7 kilometre derinlikteki sarsıntı Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Erzurum’da da hissedildi.

BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU

AFAD 5.6’lık depremin ardından kentin Adaklı ilçesi Sevkar köyü ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde bazı evlerde kısmi hasarlar oluştuğunu bildirdi.

Bingöl'deki ikinci deprem anının görüntüleri

DEPREM ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikinci büyük deprem anının görüntüleri ortaya çıktı.

Karlıova ilçesindeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde insanların panikle kaçması yer aldı. Solhan ilçesinde de bir iş yerinde deprem sırasında raflarda bulunan malzemeler döküldü.