İzmir'de bir kuzuyla başlayan yolculuk, 165 hayvanlık çiftliğe ulaştı

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Kahrat Mahallesi’nde yaşayan İlknur Öktem’in hikâyesi, 15 yıl önce babasının oğluna hediye ettiği bir kuzu ile başladı. Zamanla bu küçük başlangıç, geniş bir hayvancılık işletmesine dönüştü.

BİR KUZUDAN SÜRÜYE UZANAN YOLCULUK

Oğlunun doğumu sonrası hediye edilen kuzunun büyüyüp yavrulamasıyla birlikte aile, hayvancılığa adım attı. Yıllar içinde çoğalan sürü, bugün 165 küçükbaştan oluşan bir çiftliğe ulaştı.

AİLE GELENEĞİ YENİDEN CANLANDI

Ömer İçli, hayvancılığın ailede kuşaktan kuşağa aktarılan bir meslek olduğunu belirterek, torunlarına hediye ettikleri kuzuların zamanla bir üretim sürecine dönüştüğünü söyledi.

Öktem’in babası Ömer İçli, kuzuları torunlarının eğlenmesi için verdiklerini ancak zamanla işin büyüdüğünü ifade ederek, “Amacımız sürü kurmak değildi, ama merak ve ilgiyle iş buraya geldi” dedi.

HAYVANCILIK, HAYATLARININ MERKEZİ OLDU

Ev hanımıyken hayvancılığa başlayan İlknur Öktem, bugün iki çocuk annesi olarak çiftliğin tüm süreçlerinde aktif rol alıyor. Hayvanların bakımı, doğum süreçleri ve yem hazırlığı günlük yaşamının bir parçası haline gelmiş durumda.

HEDEF: SÜRÜYÜ DAHA DA BÜYÜTMEK

Şu anda 75 anaç koyun ve 90’ın üzerinde kuzudan oluşan sürüye sahip olan Öktem, hedeflerinin 100 anaç koyuna ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca devlet desteklerinden yararlanarak üretimi artırmayı planlıyor.

Küçük bir hediye ile başlayan süreç, bugün hem aile ekonomisine katkı sağlayan hem de kuşaklar arası bir geleneği yaşatan örnek bir kırsal başarı hikâyesine dönüşmüş durumda.