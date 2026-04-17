Birçok bölgede kuvvetli yağış devam ediyor: Batıda güneş açacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde, özellikle güney, iç ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, batı bölgelerde daha ılıman bir seyir öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonunda bazı bölgelerde hafif bir düşüş yaşanabilir.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞMUR HAKİM OLACAK

Bugün, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağış hakim olacak.

Özellikle güney ve güneydoğu illerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

Batı kıyılarda daha az yağışlı, parçalı bulutlu bir hava görülecek.

Sıcaklıklar batıda 18-24 derece, iç kesimlerde 15-22 derece, güneydoğuda ise 20-25 derece civarında ölçülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Cumartesi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Batı bölgelerde ise güneşli bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak benzer seviyelerde; batı ve iç kesimlerde 16-22 derece bandında, doğuda ise biraz daha serin olacağı öngörülüyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği bölgelerde sel riskine dikkat edilmesi gerektiği değerlendiriliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Pazar günü yağışın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde devam etmesi, ancak batı kesimlerde parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir hava görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda hafif bir düşüş gözleniyor; birçok iç kesim ilinde gündüz değerlerinin 15-20 derece aralığına gerileyeceği öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü yağışlı havanın, ağırlıklı olarak İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sürmesi bekleniyor.

Batı illerinde ise daha sakin, parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde 13-18 derece civarına ineceği, batı kıyılarda 17-22 derece bandında kalacağı tahmin ediliyor.

GÜNEŞLİ HAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK

Salı günü yağış miktarının genel olarak azalması bekleniyor.

Özellikle batı ve güneybatı bölgelerde güneşli havanın etkisini artıracağı, doğu kesimlerde yer yer sağanak yağışın devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde tekrar hafif yükseliş göstererek 17-23 derece aralığına çıkabileceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

17 Nisan Cuma:

18 Nisan Cumartesi:

19 Nisan Pazar:

20 Nisan Pazartesi:

21 Nisan Salı: