Kentte etkisini gösteren güneşli hava, yerini kara bıraktı.

Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı.

Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Bitlis’in güney kesiminde yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.” denildi.

Bitlis ilk kar yağışı ile beyaza büründü