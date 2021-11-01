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    Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı

    Bitlis'te jandarma ekiplerinin şok yol kontrol uygulamasında iki minibüs ve dört otomobilde 64 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 21:02
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    Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulaması icra edildi.

    53 AFGAN, 13 PAKİSTANLI GÖÇMEN YAKALANDI

    Yapılan uygulamada iki minibüs ve dört otomobilde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

    6 KAÇAKÇI GÖZALTINA ALINDI

    Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Yakalanan 64 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.

    Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı #2

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