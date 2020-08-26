Bitlis'te anne, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı
Bitlis'te, İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, ikna yöntemiyle terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 10:08
- Güncelleme : 26.08.2020 - 10:08
Bitlis'te, İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, ikna yöntemiyle terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı.
Yeri belirlenen teröristin annesine haber verildi. Anne ormalık alana giderken, tespit edilen noktada oğluyla konuşmaya başladı.
OĞLUNU İKNA ETTİ
Oğlunu ikna eden anne, jandarma ekiplerine teslim olmasını sağladı.
Anne, "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı ViDEO