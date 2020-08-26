Dolar
7.3972
0.0947%
Euro
8.7368
-0.112%
Altın
1916.16
-0.6218%
Borsa
1087.03
-0.4697%
G. Altın
455.495
-0.6428%
Bitcoin
83713.14
-0.8497%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Bitlis'te anne, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı

    Bitlis'te, İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, ikna yöntemiyle terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 26.08.2020 - 10:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te anne, oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtardı

    Bitlis'te, İHA'ların yerini tespit ettiği terörist, ikna yöntemiyle terör örgütü PKK'nın elinden kurtarıldı.

    Yeri belirlenen teröristin annesine haber verildi. Anne ormalık alana giderken, tespit edilen noktada oğluyla konuşmaya başladı.

    OĞLUNU İKNA ETTİ

    Oğlunu ikna eden anne, jandarma ekiplerine teslim olmasını sağladı.

    Anne, "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

    Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı ViDEO

    Bitlis te anne, oğlunu terör örgütü PKK nın elinden kurtardı #1

    Bitlis te anne, oğlunu terör örgütü PKK nın elinden kurtardı #2

    Görüş Bildir