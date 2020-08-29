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    Bitlis'te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı

    Adilcevaz ilçesinde, yere atılan maskenin ayağına takılmasının ardından, konduğu elektrik direğinde asılı kalan martı kurtarıldı.
    • DHA
    • 29.08.2020 - 14:21
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    Bitlis'te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı

     

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir martı, yere atılan maskenin ayağına takılması sonucu konduğu elektrik direğinde asılı kaldı.

    Uzun süre çırpınan ve ayağındaki maskeden kurtulamayan martıyı gören vatandaşlar durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hidrolik bakım aracıyla direğe çıkarak martıyı bulunduğu yerden kurtarıp tekrar doğaya saldı.

    "YERLERE ATILAN MASKELERİN SONUCU..."

    Martının kurtarılma anlarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişide ise "Yerlere atılan maskelerin sonucu martı sokak lambasında asılı kalmış. Arkadaşımız Ufuk Ergören, birazdan onu bu durumdan kurtaracak" dedi.


    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #1


    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #2

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #3

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #4

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #5

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #6

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #7

    Bitlis te ayağına maske takılan martı, direkte asılı kaldı #8

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