Bitlis’te koyunların tozlu yolculuğundan manzaralar

Binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutları içerisinde 15 kilometrelik yol gidiyor. Yayladan, Van Gölü kıyısına kadar gelen koyunlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde 15 kilometre yol giden koyunlar, zorlu bir yolculuk yapıyor.

Geçimini küçükbaş hayvancılıktan sağlayanlar, bahar aylarından, sonbahar aylarına kadar yayla hayatı yaşıyor. Yaklaşık 3 bin 500 koyunun bulunduğu Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayanların yayla hayatı ise daha bir zorlu geçiyor.

SU KAYNAĞI OLMADIĞI İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GİDİYORLAR

Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısına kadar getiriyor.

TOZ BULUTLARI SANAT ESERİ GİBİ

Yolculuk sırasında koyunların yürüyüşüyle ortaya çıkan toz bulutu ise fotoğraf sanatçılarına unutulmaz anları, görüntüleme fırsatı sunuyor.

"BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Köylülerden Nurullah Uğur, yaylada su kaynaklarının olmadığını bu yüzden de zorluk yaşadıklarını belirterek, "Hayvanlarımız günde iki defa sağıma geliyor. Bu sağımlardan biri saat 11.00'de diğeri ise 15.00 sıralarında yapılıyor. Sağımın ardından da koyunlar yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya dönüyor. Tozlu yolculuk nedeniyle hayvanlarımız, çobanlarımız ve berivanlarımız büyük sıkıntı yaşıyor." dedi.





























