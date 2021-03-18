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    Bitlis’te PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis merkeze bağlı Sarıkonak köyünde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 18.03.2021 - 17:19
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    Bitlis’te PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi

    ‘Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-21’ adıyla başlatılan operasyonda, PKK’lı teröristlerin kullandığı, 9 odalı sığınak tespit edildi.

    SIĞINAK İMHA EDİLDİ

    Sığınak içinde 10 metre elektrik kablosu, 1 adet 12 voltluk akü, 1 adet 120 mm içi boş havan mühimmatı, 1 adet 81 mm içi boş havan mühimmatı, 1 televizyon kumandası, 1 çift ayakkabı, perde ve çok sayıda kişisel temizlik malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise sığınaklarla birlikte imha edildi. 

    Bitlis’te PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi #1


    Bitlis’te PKK’lı teröristlerin 9 odalı sığınağı imha edildi #2

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