Bitlis'te Turuncu ve Gri Kategori'deki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iki teröriste yönelik operasyonla ilgili bilgileri paylaştı.

Türkiye, terör örgütleri ve teröristlerle mücadelesine ara vermeden devam ediyor.

Terörün kökünü kurutmakta kararlılık vurgusu yapılırken, son olarak Bitlis'te iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Bitlis Sehi'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

TURUNCU VE GRİ KATEGORİ'DEKİ TERÖRİSTLERE OPERASYON

Operasyonda "Turuncu Kategori"deki Özlem Atsak ile "Gri Kategori"deki Rıdvan Eryılmaz'ın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanlarında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA), Atak Helikopteri desteği ile dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan örgütün kadın yapılanmasından sorumlu Ronahi Dersim kod adlı Özlem Atsak olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise terörden arananlarda GRİ kategoride yer alan Azad Şoreş kod adlı Rıdvan Eryılmaz olduğu belirlendi."

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