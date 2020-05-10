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    Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı

    Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yanlarında nargile getiren ve denize giren 3 kişiye, polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 15:09
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    Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer uyarılara devam ediyor.

    Bazı kişilerin ise yapılan uyarıları dikkate almadığı görülüyor.

    POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüse rağmen 3 arkadaş, Gümbet sahilinde nargile içip denize girdi.

    Bölgeye gelen polis ekiplerini gören 3 kişi, üzerlerini giyip kaçmaya çalıştı.

    3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

    Yanlarına gelen polis, gençleri uyararak tutanak tuttu.

    Apar topar sahilden ayrılan gençler, “Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk.” diyerek kendilerini savundu.

    Denize giren 3 kişiye 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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