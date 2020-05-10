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- Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı
Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı
Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yanlarında nargile getiren ve denize giren 3 kişiye, polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu.
- İHA
- 10.05.2020 - 15:09
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer uyarılara devam ediyor.
Bazı kişilerin ise yapılan uyarıları dikkate almadığı görülüyor.
POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüse rağmen 3 arkadaş, Gümbet sahilinde nargile içip denize girdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerini gören 3 kişi, üzerlerini giyip kaçmaya çalıştı.
3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK
Yanlarına gelen polis, gençleri uyararak tutanak tuttu.
Apar topar sahilden ayrılan gençler, “Denize girmenin yasak olduğunu bilmiyorduk.” diyerek kendilerini savundu.
Denize giren 3 kişiye 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulanacağı belirtildi.