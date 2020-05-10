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Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı

Bodrum'da denize giren 3 kişi polise yakalandı

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek yanlarında nargile getiren ve denize giren 3 kişiye, polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu.