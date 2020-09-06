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    Bodrum'da esnaf turistleri rahatsız ediyor

    Bodrum'da esnaf turistleri rahatsız ediyor

    Turizmde sıkıntılı günlerin yaşandığı bu zamanda sektör için korona kadar tehlikeli bir şey varsa o da hanutçuluk.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 09:07
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 09:07
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    Türkiye turizmde koronavirüsten dolayı bu sene istediği hedefi yakalayamadı.

    Turizmde koronadan sonraki diğer büyük sorun ise hanutçuluk...

    Özellikle turizmin geliştiği şehirlerde yapılan hanutçuluk, ülke turizmine büyük zarar veriyor.

    BODRUM'DA ARTTI

    Türkiye'nin turizm cennetleri arasında gösterilen Bodrum'da da hanutçuluk son dönemde oldukça arttı.

    Turistlerin alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürülmesi  ve Bodrumlu esnafların dükkanların önünden geçen turistlere zorla bir şey satmaya çalışması Türkiye'nin turizmde adını lekeliyor.

    Bodrum'da esnaf turistleri rahatsız ediyor İZLE

    BELEDİYE BAŞKANI DA İSYAN ETTİ

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da,  ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

    Bodrum da esnaf turistleri rahatsız ediyor #1

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