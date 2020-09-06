Bodrum'da esnaf turistleri rahatsız ediyor
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 09:07
- Güncelleme : 06.09.2020 - 09:07
Türkiye turizmde koronavirüsten dolayı bu sene istediği hedefi yakalayamadı.
Turizmde koronadan sonraki diğer büyük sorun ise hanutçuluk...
Özellikle turizmin geliştiği şehirlerde yapılan hanutçuluk, ülke turizmine büyük zarar veriyor.
BODRUM'DA ARTTI
Türkiye'nin turizm cennetleri arasında gösterilen Bodrum'da da hanutçuluk son dönemde oldukça arttı.
Turistlerin alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürülmesi ve Bodrumlu esnafların dükkanların önünden geçen turistlere zorla bir şey satmaya çalışması Türkiye'nin turizmde adını lekeliyor.
Bodrum'da esnaf turistleri rahatsız ediyor İZLE
BELEDİYE BAŞKANI DA İSYAN ETTİ
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.