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    Bodrum’da tehlikeli deniz keyfi

    Kepçenin içine binerek deniz keyfi yapan 1 çocuk 3 kişi su sporlarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Sosyal medyaya yüklenen görüntü, kısa sürede izlenme rekoru kırdı.
    • İHA
    • 18.07.2020 - 11:50
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    Bodrum’da tehlikeli deniz keyfi

    Bodrum’da zamanı bilinmeyen kepçe ile deniz keyfi görenleri şaşkına çevirdi.

    Ortakent Mahallesi Kabakum sahilinde kepçenin içine binen 1 çocuk 2 yetişkin, su sporlarını adeta başka bir boyuta taşıdı.

    OPERATÖR BİR SAĞA BİR SOLA KAYDIRDI

    Kepçenin içinde oturan 3 kişi, operatör tarafından bir sağa bir sola hızlı bir şekilde döndürüldü.

    Bodrum’da tehlikeli deniz keyfi VİDEO

    GÜLÜMSETSE DE KORKUTTU

    Bu anlar izleyenleri gülümsetirken, tehlikesi de dikkatlerden kaçmadı. Neyse ki korkulan olmadı ve kepçeli deniz keyfi bir kaza olmadan son buldu.

    Bodrum’da tehlikeli deniz keyfi #1

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