Bolu’da karla kapanan yayla yollarını köylüler açtı

Bolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, yayla yollarını ulaşıma kapattı. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kapanan yolları açmak için kendi imkânlarıyla harekete geçti.

YAYLA YOLU KAR NEDENİYLE KAPANDI

Kar yağışı, Yazıören köyü yaylasında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar birikintisi nedeniyle yol tamamen kapanırken, bölgeye ulaşım güçlükle sağlanır hale geldi.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Yolun kapandığını gören köy muhtarı ve vatandaşlar, beklemeden çalışma başlattı.

Köylüler, önüne kepçe aparatı takılmış traktörle kar temizliği yaparak yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar sırasında karın ağırlığına dayanamayıp yola devrilen ağaçlar da ekipler tarafından kaldırıldı.

Vatandaşlar, yolu tamamen ulaşıma açabilmek için ağaçları yol kenarına taşıdı.

Yapılan çalışmalar, kırsal bölgelerde dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, köylülerin imece usulüyle hareket etmesi dikkat çekti.