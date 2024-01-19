Bolu'da kontrolden çıkan otomobil yan yattı: 2 yaralı

İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi’nde, Hayri K. idaresindeki 54 ABJ 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Araç kazanın etkisiyle yan yattı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıkarak, yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü Hayri K. ve yanında yolcu konumunda bulunan vatandaş yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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