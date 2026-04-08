Pegasus'tan 9 Euro'ya bilet müjdesi: İşte geçerli tarihler ve hatlar

Pegasus, Nisan ayında yurt dışı seyahati planlayan yolcular için büyük bir fırsat sundu.

7-8 Nisan tarihleri arasında satışa açılan kampanyada, seçili hatlarda bilet fiyatları 9 Euro’dan başlıyor.

Toplam 250 bin koltukla sınırlı olan indirim, sadece Light Paket kapsamındaki uçuşlarda geçerli.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ve tarihler de belli oldu.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

İndirimli fiyatlar, 7 Nisan 2026 saat 09.15 itibarıyla başladı ve 8 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar yapılacak biletlemelerde geçerli olacak.

Kampanyalı biletlerle uçuşlar; 25 Ekim 2026 saat 00.01’den başlayarak 27 Mart 2027 saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.

