Bolu'da oto kurtarıcı üzerinde evlilik teklifi

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana’ya sürpriz bir organizasyon gerçekleştirdi. Sevgilisinin karşısına çıkan Efe, romantik anlar yaşattı.
Bolu'da sıra dışı evlilik teklifi gündem oldu...
Çift, bilindik tekliflerin aksine beklenmedik bir sürprizle evlilik için ilk adımını attı.
DEV ÇİÇEK BUKETİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı.
Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi.
KALPLERİ ISITAN SÜRPRİZ
Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu.
Emine Rana, sevgilisinin teklifine 'Evet' cevabını verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)