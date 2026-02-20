Bolu'da oto kurtarıcı üzerinde evlilik teklifi

Bolu'da sıra dışı evlilik teklifi gündem oldu...

Çift, bilindik tekliflerin aksine beklenmedik bir sürprizle evlilik için ilk adımını attı.

DEV ÇİÇEK BUKETİ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi.

KALPLERİ ISITAN SÜRPRİZ

Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu.

Emine Rana, sevgilisinin teklifine 'Evet' cevabını verdi.