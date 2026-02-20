Bugünkü teravih vakitleri: 20 Şubat 2026 il il teravih namazı saatleri

Ramazan boyunca kılınan teravih namazı, yatsı namazı akabinde eda ediliyor.

Müslümanların bayrama kadar buluştukları teravih, namaz saatleri gibi her ilde farklılıklar gösterebiliyor.

Günlük olarak takip edilen teravih namazı saatlerini sizler için derledik.

Bugün teravih namazı saat kaçta? sorusu il il açıklandı.

İşte; İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 20 Şubat 2026 teravih namazı saatleri...

20 ŞUBAT 2026 TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.10

Ankara: 19.55

İzmir: 20.17

Diyanet teravih saatleri 2026