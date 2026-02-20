Bolu'da otopark tuvaletinde hareketsiz bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Bolu'da arabasını park etmek için otoparka giden vatandaşlar, otopark tuvaletinde gördükleri karşısında korku dolu anlar yaşadı.

Vatandaşlar, hareketsiz bir vaziyette gördükleri şahıs karşısında kısa süreli panik ve korku yaşadı.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Büyükcami Mahallesi’nde otoparkın tuvaletini kullanmak için içeri girenler, Erdoğan H.’yi hareketsiz halde buldu.

Erdoğan H.’yi uyandırmaya çalışıp, başarılı olamayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli sağlık görevlileri tarafından uyandırıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Erdoğan H.’nin, bir süre önce cezaevinden çıktığı ve kalacak yeri olmadığı için tuvalette uyuduğu öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan Erdoğan H., tedbiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.