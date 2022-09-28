Bolu'da zehirlenen anne ve oğlunun tedavisi sürüyor

Daha önce zehirlenme olayının yaşandığı köye 29 kilometre uzaklıkta yaşayan anne ve oğlu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ekipler köye giderek su yemeklerden numune aldı.

Bir zehirlenme olayı daha korkuya neden oldu...

Bolu'da 2 ay önce içme suyundan zehirlenen köy gündem olmuştu.

Yuva köyünde yaşanan olayın ardından 1 kişi ölmüş, 148 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Benzer şikayetlerle hastaneye başvurdular

Söz konusu köyün 29 kilometre uzaklığındaki Kandıra köyünde yaşayan kadın ile oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Yapılan kontrollerde, daha önce yaşanan zehirlenme vakalarıyla benzerlik olduğu belirlendi.

Anne Ankara'ya sevk edildi

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) vakasına rastlanan anne tedavisi için Ankara'ya sevk edilirken, hastalığı daha hafif geçiren oğlunun tedavisine ise Bolu'da devam ediliyor.

Numune alındı

Öte yandan köyde yaşayanlarda benzer şikayetlerin olmadığı bildirildi.

DHA'nın aktarımına göre; Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek su ve yemeklerden numune aldı.













