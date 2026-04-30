Borsa açığa satış yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? SPK tarih verdi

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir hisseyi ödünç alıp satması ve fiyat düşünce geri alarak kâr etmeye çalışmasıdır.

Açığa satış yasağı ise, bu işlemin belirli bir süre için tamamen durdurulmasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara dair kararı verdi.

Bu kapsamda, vatandaşlar "borsa açığa satış yasağı ne zaman bitecek" araştırıyor.

SPK, açığa satış işlemlerinin 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler aynı tarihe kadar devam edecek.