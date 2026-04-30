Diyarbakır’da üniversitede petrol bulundu: Yıllık 328 bin 500 varil üretim

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, bölgede yeni yatırımların merkezi haline geliyor….

Üniversitenin Sur ilçesindeki arazisinde petrol rezervine ulaşıldı.

Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan alanda gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi.

İKİ AYRI LOKASYONDA SONDAJ FAALİYETİ YÜRÜTÜLECEK

Üniversitenin yaptığı sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecek.

GÜNLÜK 150 VARİL HAM PETROL

Projenin başlangıç maliyeti ve kurulum giderlerinin yaklaşık 20 milyon doları bulması bekleniyor. Sondaj işlemlerinin tamamlanıp üretimin başlamasıyla birlikte, kuyu başına günlük ortalama 150 varil ham petrol çıkarılması öngörülüyor.

YILLIK 328 BİN 500 VARİL PETROL

Toplamda yıllık 328 bin 500 varil kapasiteye ulaşması beklenen bu üretimden elde edilecek satış hasılatının %3’lük dilimi doğrudan Dicle Üniversitesi’ne aktarılarak kurumun bütçesine destek olacak.

6 KUYU AÇILACAK

Hukuk Fakültesi’nin arka kısmındaki arazi ile mevcut futbol sahasının alt tarafında kalan bölgelerde yoğunlaşacak çalışmalarda, her iki lokasyonda üçer adet olmak üzere toplam 6 kuyu açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemize ait Diyarbakır ili Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’nde bulunan 7567 ada 41 no.lu parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi.

GEREKLİ İZİNLER ALINDI

Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından bağlı bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak süreç tamamlanmıştır.

ÜNİVERSİTEYE HASILAT ÜZERİNDEN YÜZDE 3 PAY

Elde edilecek petrolün satış hasılatı üzerinden üniversitemize pay verilecektir. Devlet hissesi ve %25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net hasılat üzerinden %3 (yüzde üç) oranında pay üniversitemize aktarılacaktır.”