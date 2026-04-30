1 Mayıs 2026 İstanbul'da kapalı yollar: Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul genelinde uygulanacak güvenlik önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılacak.

Özellikle kutlama ve etkinlik alanlarına çıkan ana arterlerde yoğunluk ve alternatif güzergah arayışı öne çıkarken, sürücüler “Hangi yollar kapalı, hangileri açık?” sorusuna yanıt arıyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, 1 Mayıs Cuma günü yola çıkacak vatandaşların planlarını buna göre yapması önem taşıyor.

Aynı zamanda belirlenen alternatif güzergahlar da merak ediliyor.

İşte, 1 Mayıs Cuma İstanbul'da kapalı yollar ve ayrıntılar...

İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR 1 MAYIS 2026

Sabah saat 06.00’dan itibaren ise şu bölgelerin araç trafiğine kapalı olması bekleniyor;

-Taksim Meydanı giriş ve çıkışları

-Sıraselviler Caddesi

-İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklar

-Şişhane bağlantı yolları

-Kabataş çevresi

-Barbaros Bulvarı’nın bazı bölümleri

Sürücülerin bu hatlar yerine alternatif güzergâhları kullanmaları ve Beşiktaş-Beyoğlu hattındaki yoğunluğu dikkate almaları öneriliyor.