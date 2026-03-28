BTK düğmeye bastı: 1 Nisan’dan itibaren SMS dolandırıcılığı kökten çözülüyor

Kısa mesaj ve yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni bir dönem başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan düzenleme ile vatandaşları hedef alan sahte mesaj ve içeriklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Artan dolandırıcılık vakalarına karşı hayata geçirilecek uygulamayla birlikte, yurt dışından gönderilen ve link içeren kısa mesajlara izin verilmeyecek.

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında izinsiz aramaların da engellenmesi hedefleniyor.

24 TV yayınında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınacak önlemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içindekileri genel anlamda disipline aldığımızı söyleyebilirim bunun yurt dışı kaynaklı olanları daha çok süreçte. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunları asgari düzeye indirmiş olacağız. Gönderilen toplu mesajların nereden gönderildiği ile ilgili zaten bir süreç başlatmıştık. Yani onu belli bir disiplin içinde önümüzdeki süreçte kontrol edeceğiz."

SAHTE YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNE YAPTIRIM

Düzenleme yalnızca SMS dolandırıcılığıyla sınırlı kalmayacak. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte reklam içerikleri de mercek altına alınacak.

Özellikle başkalarının yüzü kullanılarak güven oluşturulmaya çalışılan reklamlara karşı yaptırımlar uygulanacak.

Bakan Uraloğlu, bu tür içeriklere izin veren platformlara yönelik reklam yasağı ve bant daraltma gibi cezaların gündemde olduğunu belirtti.