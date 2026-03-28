İzmir'de hastanede stajyer öğrenciye taciz iddiası: Savcılık harekete geçti

İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde, edinilen bilgiye göre, hastanede stajyer olarak eğitim gören lise öğrencisi A.Ç., kurumda teknisyen olarak çalışan O.D. tarafından elle tacize uğradığını öne sürdü.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından A.Ç., durumu ilk olarak hastane yetkililerine bildirdi.

Öğrencinin yaşadıklarını ailesine de anlatması üzerine aile, emniyete giderek şikayette bulundu.

SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, teknisyen O.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.