Gece para transferinde “onay” devri: Artık o adım geçilmeden para gitmeyecek

Mobil bankacılık işlemlerinde güvenlik çıtası yükseltiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara iletilen yeni talimatla, gece saatlerinde gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerine ek doğrulama şartı getirildi.

Yeni düzenlemeye göre 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak 20 bin TL ve üzeri IBAN transferlerinde kullanıcıların kimliklerini NFC teknolojisiyle doğrulamaları gerekecek.

20 BİN TL ÜZERİ İŞLEMLERE NFC ŞARTI

Yeni uygulamayla birlikte özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kimlik kartı ile NFC doğrulaması yapılması gerekecek. Aynı saat aralığında yüksek tutarlı nakit avans çekimleri ve bazı internet alışveriş işlemleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Kullanıcılar, işlem sırasında yeni nesil çipli kimlik kartlarını telefonlarının NFC alanına okutarak kimlik doğrulaması gerçekleştirecek. Bu adım tamamlanmadan para transferi ve ilgili işlemler onaylanmayacak.