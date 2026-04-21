Bu ilçede öğrenciler fatura ödemiyor

Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılıyor.

Artan yaşam maliyetleri karşısında gençlere destek olmayı amaçlayan uygulama, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha rahat bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlıyor.

Burs desteklerinden, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencilere verilen başarı ödüllerine kadar birçok alanda faaliyet yürüten Canik Belediyesi, eğitim, bilim ve teknoloji odaklı projeleriyle öne çıkıyor.

İlçede eğitim seferberliği anlayışıyla hareket eden belediye, öğrencilere yönelik desteklerini kesintisiz şekilde devam ettiriyor.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

İHA’da yer alan habere göre, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Canik’imizdeki üniversite öğrencilerimizin faturalarını karşılamaya devam ediyoruz."

Eğitime verilen desteğin uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Sandıkçı, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Canik’imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Eğitim yolculuğu boyunca gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Canik’imizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılamaya devam ediyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu desteğimizi, 4 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla eğitime yönelik örnek projelerimize ve öğrencilerimize yönelik destek programlarımıza yenilerini ekliyoruz."