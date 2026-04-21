Hatay’da bacaya düşen yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Yusuf Akın Caddesi üzerindeki bir binada yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi.

DUVAR KIRILARAK ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler, kedinin bulunduğu noktaya ulaşabilmek için duvarda kırıcı yardımıyla delik açtı. Dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, yavru kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan yavru kedi, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden ilgili ekiplerle iletişime geçmesinin önemine dikkat çekti. Olay, hayvanlara yönelik duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.