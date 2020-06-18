Teke yöresinin ölümsüz eseri ‘Hatçem' türküsünü orijinalinden uzaklaştırarak düzenleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tepki gösterdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ‘Denizin Dibinde Hatçem’ türküsü ile ilgili açıklama yaptı.

Şu sıralar sosyal medyada fenomen olan türkünün, özünden çıktığını savunan Ercengiz, özellikle Murat Övüç'e tepki gösterdi.

"HATÇEM TÜRKÜSÜ KURBAN EDİLDİ"

Popüler kültür uğruna bir türkünün daha kaybedildiğini dile getiren Ercengiz, “Popüler kültürün birçok kültürümüzün varlığını tükettiği son dönemde ‘Hatçem’ türküsünün de kurban edildiğini, bir Burdurlu olarak görmeye yüreğimiz dayanmadı. Tepkimizi de bu şekilde koymaya çalıştık. Kültürel mirası sonraki nesillere aktarmak çok kıymetli ağıt havasında hazin bir aşk öyküsünün bir oyun havasına döndürülmesine bizim tepkimiz de bugün bu şekilde oldu." dedi.

Burdur Belediye Başkanı'ndan 'Hatçem' türküsü tepkisi İZLE

"TÜRKÜLERE SAHİP ÇIKIN"

Türkülere sahip çıkılması gerektidiğini dile getiren Ercengiz, "Tüm Burdur halkını, Türk halk müziğine gönül vermiş tüm Türkiye halkını türkülerimize kültür ezgilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum.” diye konuştu.