Bursa merkezli ambalaj devi konkordato ilan etti! 3 ay süre verildi

Bursa merkezli ambalaj devi İnkutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda şirket ve ortakları hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

4 temmuz 2025 tarihli tensip kararı kapsamında, şirket, mahkemeden izinsiz herhangi bir taşınmaz devri, rehin tesisi, kefalet veya bağış gibi işlemlerde bulunamayacak.

TEDBİR KONULDU

Mahkeme konkordato sürecine giren İnkutsan’ın sahibi olduğu taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devrini ikinci bir karara kadar yasakladı. Ayrıca şirketin borçlarına karşı yürütülecek tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de durduruldu.

Geçici konkordato mühleti kapsamında, 4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren İnkutsan hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacağı da belirtildi.

Ancak İcra ve İflas Kanunu'nun 206. maddesinin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklar ile rehinle teminat altına alınmış alacakların bu tedbir kararlarından muaf tutulacağı belirtildi.