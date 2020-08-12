Bursa'da aracına çarpan aracı buldu, şoförünü arıyor

Bir vatandaşın aracına, başka bir araç çarpıp kaçtı. Sigorta şirketi araca çarpanı bulmayınca, vatandaş tek başına aracın izini sürdü. Vatandaşın tek isteği aracın şoförünün de bulunması.

Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesinde mobilya imalatı yapan firmanın aracına Kayapa-Görükle yolunda ilerlerken karşı yönden bir araç çarparak durmadan kaçtı.

O esnada firma çalışanı Vedat İpek, şirket aracında bulunduğu için ölümden döndü. Şirket aracına çarpıp kaçan aracın plakasını alamayan işçi, durumu patronunu bildirdi. Patron Bahattin Ergene, polisi arayıp durumu izah etti.

POLİS 'SİGORTA ŞİRKETİNİN İŞİ' DEDİ

Polis kazayla alakalı zabıt tuttu. Ergene, kaçan sürücünün yakalanıp yakalanmayacağını sordu. Polisler, aracı takip etmenin sigorta şirketinin işi olduğunu söyledi.





SİGORTA ŞİRKETİ 'BİZİM İŞİMİZ DEĞİL' DEDİ

Kasko şirketini arayan firma sahibi, "Bu bizim işimiz değil" cevabını aldı. Ergene, daha sonra karakola yönlendirildi. Buradan da aynı cevabı alınca ne yapacağını şaşırdı. Ergene, şirket aracına çarpıp kaçan aracı kaçtığı yöndeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerini de temin eden Ergene, kimsenin ilgilenmemesi üzerine ortada kaldı.

"VİCDANI VARSA ORTAYA ÇIKSIN"

Bahattin Ergene, "İş yerimizde çalışan arkadaşımız malzeme götürmeye gidiyordu. 10 dakika sonra aradı, 'abi kaza yaptım' dedi. Karşı yönden gelen araç Kayapa yolunda vurup kaçmış. Kaza yerine polisi çağırdık. Polis geldi, zabıt tuttu. Kazaya dair bir işlem yapılmıyor. Bize vuran arkadaşın vicdanı varsa ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

ARAÇTA 20 BİN LİRALIK MASRAF OLUŞTU

Şirket aracını kullanan Vedat İpek ise, "Araç karşı taraftan çok hızlı şekilde, yolu ortalamış vaziyette gelerek bana vurdu. Durmayıp kaçtı. Biz de mi vurup kaçalım? Aracımızda 20 bin lira masraf var" şeklinde konuştu.



