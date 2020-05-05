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    Bursa'da at arabasıyla hırsızlık

    Bir mobilya atölyesinin kapısını sökerek, at arabasına yükledikten sonra kaçan kişinin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 14:44
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    Bursa'da at arabasıyla hırsızlık

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, at arabasıyla mobilya atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre iş yerinin önünde bekledi.

    DÜKKANIN KAPISINI ÇALDI

    Daha sonra iş yerinin girişine yönelen şüpheli, kapıyı söktü. At arabasına kapıyı yükleyen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı

    İş yeri sahibi ise atölyeye geldiğinde kapıyı göremeyince polise haber verdi.

    Bursa'da at arabasıyla hırsızlık ViDEO

    HIRSIZ ARANIYOR

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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