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İHA

Bursa Valiliği’nin organizasyonu ve AFAD’ın liderliğinde, Gemlik ilçesinde kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, arama-kurtarma faaliyetlerine katılan bin personel, çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelen ekiplerle birlikte yer aldı.

6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU

Senaryo gereği, 6 büyüklüğünde bir depremin ardından enkaz bölgesine ulaşan ekipler, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan iki apartmanın enkazında yoğunlaştırdıkları çalışmalara başladılar. Polis ve jandarma, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına alırken, arama-kurtarma ekipleri dinleme cihazları kullanarak ve arama-kurtarma köpeklerinin yardımıyla hayatta kalanları tespit etti ve kurtarma işlemlerini gerçekleştirdi.

KBRN TATBİKATI DA YAPILDI

Tatbikat sırasında ayrıca, enkazda yangına müdahale, bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale çalışmaları ve denizden tahliye senaryoları da uygulandı. Bu tatbikat, kriz anlarında yapılacak müdahalelerin etkinliğini test etmek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla büyük bir öneme sahipti.