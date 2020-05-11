Fırıncı evlerinden çıkamayan yaşlılara ekmek götürürken, göbek atıp şarkılar söyleyerek vatandaşlara moral oldu.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçları görevliler tarafından ve izin belgesi bulunan kişiler tarafından gerçekleşiyor.

YAŞLILARA MORAL OLDU

Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Galip Yolcu, vatandaşlara her gün ekmek götürüyor.

Ekmekleri bıraktığı yaşlılar için eline mikrofon alan Yolcu, şarkılar söyleyip birlikte çiftetelli oynuyor.

Koronavirüs günlerinde Yolcu, vatandaşlara moral oldu

Bursa'da ekmek götürdüğü yaşlılarla şarkı söylüyor ViDEO