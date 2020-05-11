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    Bursa'da ekmek götürdüğü yaşlılarla şarkı söylüyor

    Fırıncı evlerinden çıkamayan yaşlılara ekmek götürürken, göbek atıp şarkılar söyleyerek vatandaşlara moral oldu.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 10:08
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    Bursa'da ekmek götürdüğü yaşlılarla şarkı söylüyor

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

    Bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçları görevliler tarafından ve izin belgesi bulunan kişiler tarafından gerçekleşiyor.

    YAŞLILARA MORAL OLDU

    Bursa'da Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Galip Yolcu, vatandaşlara her gün ekmek götürüyor.

    Ekmekleri bıraktığı yaşlılar için eline mikrofon alan Yolcu, şarkılar söyleyip birlikte çiftetelli oynuyor.

    Koronavirüs günlerinde Yolcu, vatandaşlara moral oldu

    Bursa'da ekmek götürdüğü yaşlılarla şarkı söylüyor ViDEO

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