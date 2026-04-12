Bursa'da güvercinlerin toplu uçuşu büyüledi

“Güvercinin başkenti” olarak anılan Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 45 güvercin yetiştiricisi bir araya geldi. Adile Mezarlığı yakınlarında düzenlenen organizasyonda, farklı mahallelerden getirilen yaklaşık 600 güvercin aynı anda gökyüzüne bırakıldı.

Kuşların senkronize şekilde havalanmasıyla ortaya çıkan manzara, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

YÖN BULMA YETENEKLERİ HAYRAN BIRAKTI

Etkinlik kapsamında Oğlaktepe mevkiinden salınan güvercinler, güçlü yön bulma içgüdüleri sayesinde kısa sürede kendi kümelerine geri döndü. Bu doğal refleks, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

ÖDÜLLÜ GÜVERCİNLER HEYECAN KATTI

Organizasyona renk katan detay ise özel işaretli güvercinler oldu. Salınan kuşlar arasına bırakılan bu güvercinlerin hangi kümese gideceği merakla izlendi. İşaretli kuşları yakalayan katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

Etkinlikte en büyük ödül 10 bin TL olurken, ayrıca yem, suluk ve ilerleyen organizasyonlarda kullanılmak üzere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Etkinlik öncesinde konuşan organizatör İsmail Kıray, bu çapta bir organizasyonun Türkiye’de ilk kez ilçede düzenlendiğini belirtti. Kıray, amaçlarının güvercin yetiştiricileri arasında dayanışmayı artırmak olduğunu ifade etti.

Yıl boyunca düzenlenen festivallerle adından söz ettiren Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirilen toplu güvercin salımı etkinliğinin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla tekrarlanması hedefleniyor.