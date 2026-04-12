Şırnak'ta çığ yolları kapattı, ekipler günlerce mücadele etti

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Uzungeçit beldesinde, Nahala Zengil Deresi mevkisinde iki gün arayla meydana gelen çığlar yolu tamamen kapattı. Bölgedeki ulaşımın kesilmesiyle birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çığların ardından Karayolları ve belediye ekipleri hızla harekete geçti. Zorlu arazi şartları ve devam eden tehlikeye rağmen günler süren çalışmalar sonucunda yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar boyunca sahada bulunan Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım da ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

"TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL"

Bölgede çığ riskinin sürdüğüne dikkat çeken Başkan Yıldırım, yoğun yağışların ardından benzer olayların tekrar yaşanabileceğini ifade etti. Yıldırım, ekiplerin özverili çalışmasıyla yolun açıldığını ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Kış şartlarının bu yıl oldukça ağır geçtiğini belirten Yıldırım, sık sık yaşanan yol kapanmalarının ciddi mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi.

Alternatif güzergâhların planlanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, kalıcı çözümler üretilmesi ve yolun yeniden projelendirilmesinin önemine işaret etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, bölgede kar kütlelerinin hareketliliğinin devam ettiğini belirterek özellikle yüksek kesimlerde yeni çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.