Hakkari'de yola dev kaya düştü: Ulaşım tamamen durdu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağışlar, Boğazköy güzergahında heyelan riskini beraberinde getirdi. Yağışların ardından zayıflayan yamaçtan büyük bir kaya kütlesi koparak yola indi.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Yola düşen dev kaya parçası, ulaşımı tamamen durdurdu. Güzergahı kullanan çok sayıda araç geri dönmek zorunda kalırken, bazı sürücüler ise yolun kapanması nedeniyle ilerleyemedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye karayolları ve ilgili ekiplerin sevk edilmesi bekleniyor. Kaya kütlesinin büyüklüğü nedeniyle çalışmaların iş makineleriyle yapılacağı bildirildi.

YENİ RİSKLERE KARŞI UYARI

Yetkililer, bölgede yağışların sürmesi nedeniyle yeni kaya düşmesi ve heyelan ihtimalinin devam ettiğini belirterek sürücüleri uyardı. Zorunlu olmadıkça güzergahın kullanılmaması istendi.