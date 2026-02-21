Bursa’da hurdalıkta sergilenen Boeing 747 şaşkınlık yaratıyor

Yaklaşık 10 yıl önce restoran projesi için İstanbul’dan Bursa’ya getirilen uçak, projenin iptal edilmesiyle atıl kaldı. Şimdi ise restoran, kafe ya da farklı bir konseptle değerlendirilmek üzere yeni sahibini bekliyor.

RESTORAN HAYALİ YARIM KALDI

Uçak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran yapılmak amacıyla satın alınarak İstanbul’dan Bursa’ya getirildi. Ancak projenin hayata geçirilememesi üzerine uçak uzun süre atıl durumda kaldı.

Daha sonra Ertan Çoğrul tarafından yaklaşık 80 bin liraya satın alınan uçak, 7 tırla parçalar halinde geri dönüşüm tesisine taşındı. Toplam 22 ton ağırlığındaki dev gövde, bulunduğu alanda adeta açık hava sergisi görüntüsü oluşturuyor.

"GÖREN HERKES DURUP FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

Uçağın sahibi Ertan Çoğrul, tesisin bulunduğu bölgede meraklı bakışların eksik olmadığını söyledi. Yoldan geçenlerin araçlarını durdurup fotoğraf çektiğini belirten Çoğrul, eğitim uçuşu yapan pilotların da havadan fark ettikleri uçağı görmek için kendisine ulaştığını ifade etti:

İlk aldığımızda restoran ya da kafe tarzı bir mekâna dönüştürmek istedik ancak uygun bir yer bulamayınca satışa çıkardık. O dönem alüminyumun kilosu 3,5 liraydı. Bugün sadece hurda değeri hesaplandığında yaklaşık 2,5 milyon lirayı buluyor.

"HALKA KAZANDIRILMASINI İSTERİM"

Uçağı yaklaşık 2,5 milyon liraya satmayı düşündüğünü dile getiren Çoğrul, amacının uçağın yeniden değerlendirilmesi olduğunu vurguladı.

“Ben yapamadım ama başkası yapabilir. Bursa’da böyle bir mekânın halka kazandırılmasını çok isterim. Türkiye’nin dört bir yanından arayanlar var, düşünenler oluyor. Bekliyoruz” diyen Çoğrul, uçağın hem karadan hem havadan ilgi görmeye devam ettiğini kaydetti.

Dev gövdesiyle geri dönüşüm tesisinde dikkat çekmeye devam eden Boeing 747, şimdilik yeni sahibini bekliyor.